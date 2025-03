Heute in der Schweiz

Die weltpolitische Entwicklung beunruhige viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer , stellte das Schweizer Radio und Fernsehen SRF an der Sitzung des Auslandschweizer-Rats vom Freitag in Bern fest. Einige denken sogar an eine Rückkehr in die Heimat.

Jenseits des Atlantiks löst US-Präsident Donald Trump bei einem Teil der Schweizer Diaspora Unbehagen aus, weil er Staat und Gesellschaft umbauen will. Die Schweizerinnen und Schweizer in den USA «sind besorgt. Viele schämen sich auch etwas dafür», sagt Jeannette Seifert-Widmer, die seit bald 27 Jahren in New York lebt.

Es ist aber nicht einfach, sich für eine Rückkehr in die Schweiz zu entscheiden, wenn man sich in einem Land niedergelassen und eine Familie hat. Manche würden ihren Schweizer Pass als eine Art Notfallversicherung betrachten, sagt Seifert-Widmer: «Viele denken sich: Zum Glück habe ich noch einen way out – also einen anderen Pass», zitiert sie SRF News.

«Die Schweiz ist ein sicherer Wert. Darum tendieren die Auslandschweizer in Krisenfällen dazu, sich stärker an die Schweiz zu binden als sonst. Das spüren und hören wir hier in der Debatte, in den Fragen, die gestellt werden», sagt Filippo Lombardi, Präsident der Auslandschweizer-Organisation.