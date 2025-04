Heute in der Schweiz

Nachdem Donald Trump angekündigt hat, die verhängten Zölle gegen die Schweiz in der Höhe von 31% um drei Monate aufzuschieben, will Bern den Aufschub nutzen, um eine wirtschaftliche Gegenoffensive mit Milliardeninvestitionen vorzubereiten .

Laut der NZZ am Sonntag ist die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, damit beauftragt, der US-Regierung einen mehrjährigen Plan für massive Investitionen von Schweizer Unternehmen in den USA schmackhaft zu machen. Die Zeitung spricht von rund 150 Milliarden Franken.

Novartis hat Investitionen in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar in den USA angekündigt, während Roche Investitionen in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar plant.

Die europäischen Aktienmärkte, darunter auch die Schweizer Börse, eröffneten am Montag mit einem deutlichen Plus, nachdem die US-Behörden angekündigt hatten, Hightech-Produkte von den Strafzöllen auszunehmen. In der Zwischenzeit hat der Handelskrieg der USA die Schweizerische Nationalbank bereits rund 25 Milliarden Franken gekostet, was vor allem auf den Fall des US-Dollars zurückzuführen ist.