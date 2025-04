Heute in der Schweiz

Angesichts der anhaltenden Spannungen betreffend den Handel mit den USA verstärken Schweizer Unternehmen ihre Investitionen in den Vereinigten Staaten . Was bedeutet das für die Schweizer Arbeitsplätze und den Einfluss der Schweiz im Ausland?

Diese Frage stellt der Tages-Anzeiger, nachdem bekannt wurde, dass der Pharmariese Roche 50 Milliarden Dollar (41 Milliarden Franken) in Forschung und Produktion in den USA investieren will. Anfang dieses Monats kündigte Novartis Investitionen von 23 Milliarden Dollar in den USA an.

Diese Schritte sind nicht unbedingt neu, spiegeln aber die zunehmende Dominanz des US-Markts wider, auf den 60% der Schweizer Pharmaexporte entfallen. Die Verlagerung könnte jedoch weitreichende Folgen haben: Die Pharmabranche trägt ein Drittel zum Wirtschaftswachstum der Schweiz bei, erwirtschaftet 5% des BIP und beschäftigt 46’000 Personen.

Laut Brancheninsidern ist die Verlagerung nicht nur auf den Druck aus den USA zurückzuführen. Die Schweiz hat als Produktionsstandort an Attraktivität verloren, was auf langwierige Zulassungsverfahren, Preisobergrenzen für Medikamente und unsichere Beziehungen zur EU zurückzuführen ist. «Die Verschlechterung der Standortattraktivität der Schweiz hat nichts mit Donald Trump zu tun», sagte Scienceindustries-Direktor Stephan Mumenthaler dem Tages-Anzeiger.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin nehmen von heute bis Freitag an der Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe in Washington teil. Sie werden voraussichtlich bilaterale Gespräche mit den USA über die Zölle führen.