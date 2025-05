Heute in der Schweiz

An der offiziellen 1.-Mai-Demonstration in Zürich nahmen gemäss den Organisator:innen rund 14’000 Personen teil.

SRF wirft einen Blick auf den ersten 1. Mai 1886 in Chicago, der mit einem mehrtägigen Streik für mehr Lohn begann, drei Tage später mit einer Bombe und zwölf Toten endete. Der Bombenwerfer blieb unbekannt, die Streikführer wurden zum Teil zum Tode verurteilt, was in internationalen Arbeiterkreisen zu Protesten führte. Vier Jahre später gingen in mehreren Ländern Arbeiter auf die Strassen – auch in Bern. Seither rufen fast auf der ganzen Welt Arbeiter und ihre politischen Vertreter am ersten Mai zu besseren Arbeitsbedingungen auf.

Heute nutzen vor allem auch Jungparteien den Ersten Mai zur Politisierung. Der Tages-Anzeiger hat einige Forderungen zusammengetragen. Mit ihrer Parole «Reiche zerplatzen – Vermögen verteilen» richtet sich die Juso gegen die Macht der Superreichen. Die Jungfreisinnigen fordern in einem 3-Punkte-Papier unter anderem flexiblerer Arbeitszeiten im Homeoffice und eine Erhöhung des Rentenalters.

In mehreren Schweizer Städten versammelten sich Demonstrierende zu Kundgebungen. Die grösste offizielle Demonstration mit gemäss Organisator:innen rund 14’000 Personen fand in Zürich statt. Laut der Zürcher Stadtpolizei verlief sie ohne grössere Probleme, jedoch verschmierten einige Vermummte Schaufenster entlang der Route und zündeten Petarden. Am Nachmittag gab es in Zürich eine unbewilligte Nachdemo, bei der die Polizei einschreiten musste.