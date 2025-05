Heute in der Schweiz

Zweiter Versuch gestartet: Die Ruag will Leopard-Panzer nach Deutschland verkaufen, dieses Mal mit der Garantie, dass sie nicht in die Ukraine gelangen. Der Entscheid des Bundesrats steht noch aus.

Wir bleiben bei den deutsch-schweizerischen Beziehungen. Es geht um einen Deal, der vor zwei Jahren geplatzt ist und jetzt in de nächste Runde geht: Der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag will Leopard-Panzer nach Deutschland verkaufen, wie SRF herausgefunden hat.

Am Kauf interessiert ist wie beim letzten Mal der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall. Vor zwei Jahren hat der Bundesrat den Verkauf aus neutralitätspolitischen Gründen vereitelt. Kriegsmaterial darf aus der Schweiz nur in Länder importiert werden, die nicht in einen nationalen Konflikt involviert sind. Beim erneuten Versuch des Geschäfts soll Rheinmetall garantieren, dass die Panzer nicht im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden.

In der Schweiz ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zusammen mit dem Aussendepartement für die Beurteilung des Verkaufs zuständig. SRF vermutet, dass der Deal dem Gesamtbundesrat vorgelegt wird, der in den nächsten Wochen einen Entscheid fällen dürfte. Die Panzer werden übrigens momentan in Italien zwischengelagert.