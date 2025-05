Heute in der Schweiz

Eine neue Studie untersuchte die Sprachkenntnisse von Neuntklässler:innen in der Schweiz.

Während die Schüler:innen in ihrer jeweiligen Schulsprache das verlangte Niveau erreichten, bereitete die französische Rechtschreibung den Jugendlichen in der Westschweiz Schwierigkeiten.

Gerade beim Französisch schwitzten auch die Jugendlichen in der Deutschschweiz, wie etwa in den Beiden Basel, wo Französisch als erste Fremdsprache unterrichtet wird. Umgekehrt tun es sich die Jugendlichen in der Romandie mit Deutsch als Fremdsprache schwer.

Beim Abschneiden in den Tests spielen auch soziale Faktoren mit: Mädchen schnitten besser ab als Knaben und wer aus einem Elternhaus kommt, in dem die gleiche Sprache wie in der Schule gesprochen wird, hat weniger Mühe, als wenn die Eltern eine andere Sprache sprechen.

Wenig überraschend: Die Jugendlichen aller Sprachregionen punkteten beim Englisch-Test. EDK-Präsident Darbellay sieht Englisch als grosser Konkurrent für die Schweizer Landessprachen: «Englisch gehört für die Jugendlichen zum Alltag, zum Internet.» Die Sprache sei zwar wichtig, doch allein reiche sie nicht für eine Karriere in der Schweiz.