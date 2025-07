Heute in der Schweiz

In der Romandie haben die Menschen ein kritischeres Verhältnis zu ihrer Krankenkasse und wechseln sie häufiger als in der Deutschschweiz. Das zeigt eine aktuelle Studie.

Ganze 59% der Befragten in der Westschweiz geben an, ihre Krankenkasse sei mitverantwortlich für die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen. In der Deutschschweiz sind nur 27% dieser Meinung. Das zeigt die jüngste Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, wie die Tribune de Genève und 24 Heures berichten.

Einer der Gründe könnte die Tatsache sein, dass die Prämien in der lateinischsprachigen Schweiz deutlich höher sind als in der Deutschschweiz. Dies besonders in den Kantonen Genf und Tessin. In der Deutschschweiz würden die Menschen die Krankenkasse eher als Partnerin im Gesundheitswesen einschätzen.

Schliesslich wurde in der Studie auch die Frage nach einer Einheitskasse aufgeworfen. Diese Idee findet in der Westschweiz mit 72% mehr Zustimmung als in der Deutschschweiz (60%). Insgesamt 63% der 1212 Befragten sind dafür. Erneut steht diesen Herbst eine Prämienerhöhung an. In der Romandie haben 59%, in der Deutschschweiz 37% vor, ihre Prämien zu vergleichen und gegebenenfalls die Kasse zu wechseln.