Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Post steht derzeit im Zentrum des Interesses. Ihr Entscheid, 200 Arbeitsplätze nach Portugal zu verlagern, stösst auf viel Kritik. Bei der Eröffnung ihres Standorts in Lissabon im Jahr 2023 hatte das Unternehmen versichert, dass es keine Arbeitsplätze verlagern werde.

Der gelbe Riese war auch Gegenstand einer Debatte im Parlament über die Zustellung von Post an alle Haushalte.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre