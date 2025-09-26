Heute in der Schweiz

Heute hat der Bundesrat beschlossen, dass auch E-Autos Mineralölsteuer bezahlen sollen.

In der Schlussphase hat der Nationalrat am Donnerstagabend die Volksinitiative der SVP «Keine 10-Millionen-Schweiz!” abgelehnt, welche eine strenge Kontrolle der Einwanderung fordert.

Mit dieser Abstimmung wurde eine langwierige Debatte beendet, in der nicht weniger als 115 Redner das Wort ergriffen hatten. Der Ständerat und anschliessend das Volk müssen noch über die Initiative abstimmen.

Ebenfalls am Donnerstag brach der Ständerat ein Tabu, indem er einem Antrag zustimmte, demzufolge ausländische Fahrzeuge, die die Schweiz durchqueren, ohne dort anzuhalten, besteuert werden sollen.

Diese Abgabe soll sich nach der Verkehrsdichte richten, um den Verkehr auf den Autobahnen, insbesondere auf der Nord-Süd-Achse, flüssiger zu gestalten. Der Bundesrat lehnt die Vorlage jedoch ab, da sie administrative Aufwände mit sich bringen würde. Der Nationalrat muss noch darüber abstimmen.

Bevor sie nach dreiwöchiger Session in ihre Heimat zurückkehrten, verabschiedeten die Mitglieder des Nationalrats am Freitag zwei Anträge zur Aufstockung des Personals der Armee.

Der eine Antrag ermöglicht es ehemaligen Soldaten, auf freiwilliger Basis wieder Dienst zu leisten, der andere zielt darauf ab, den Sold für Frauen, die sich zum Dienst verpflichten, zu erhöhen. Beide Vorschläge müssen noch vom Ständerat geprüft werden.

Wegen der Session fand am Freitag die wöchentliche Sitzung des Bundesrats statt. Zu den wichtigsten Entscheidungen gehörte die Ankündigung, Elektrofahrzeuge ab 2030 stark zu besteuern.

Zur Vernehmlassung wurden zwei Steuervarianten vorgelegt: eine, die sich auf die zurückgelegten Kilometer bezieht, und eine, die sich auf den Stromverbrauch bezieht. Die Regierung leitet zudem ein Vernehmlassungsverfahren zur «Lex UBS” ein. Dieses zielt darauf ab, den Schweizer Bankgiganten strengeren Kapitalanforderungen zu unterwerfen.