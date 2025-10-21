Heute in der Schweiz

Nach der Wahl von Nicolas Walder in die Regierung des Kantons Genf wird Rudi Berli, ein in Frankreich lebender Schweizer, seinen Platz im Nationalrat einnehmen.

Der aus Zürich stammende Gärtner, der seit Langem in der Gewerkschaft Uniterre engagiert ist, lebt in Pougny – etwa einen Kilometer von der Grenze entfernt. Täglich überquert er die Grenze, um in den Jardins de Cocagne in der Nähe von Genf zu arbeiten – und wird dies auch weiterhin tun. «Ich muss weiterhin auf den Feldern bleiben, sonst wird es in Bern schwierig», sagt der Vertreter der Grünen (Ökologische Linke), der sich für ein demokratisches, von unten verwaltetes Europa der Regionen und Gebiete einsetzt.

Berli ist der vierte im Ausland lebende Abgeordnete, der einen Sitz im Nationalrat innehat. Vor ihm waren es Ruedi und Stephanie Baumann – ein Ehepaar, das den Kanton Bern in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren im Bundeshaus vertrat und während seiner letzten Legislaturperiode nach Frankreich zog.

Ein weiteres Beispiel ist Tim Guldimann, ehemaliger Schweizer Botschafter im Iran und später in Deutschland, der 2015 für Zürich in den Nationalrat gewählt wurde – während er in Berlin lebte. Er gab sein Amt nach zwei Jahren auf, da es ihm schwerfiel, seine parlamentarischen Aufgaben mit seinem weit entfernten Wohnort zu vereinbaren.