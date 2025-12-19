Heute in der Schweiz

Das Parlament hat zehn Millionen für den Nachtzug nach Malmö gestrichen.

Im Bundeshaus ging heute die Wintersession zu Ende. Nach drei Wochen hin und her zwischen National- und Ständerat, stimmten beide Kammern dem Budget 2026 zu .

Je nach Partei ist man mehr oder weniger zufrieden mit dem Budget. SP-Nationalrätin Sarah Wyss sagt etwa gegenüber SRF, die Bürgerlichen hätten sich durchgesetzt. «Man erhöht bei Landwirtschaft und Armee, während Personal und Entwicklungszusammenarbeit bluten mussten.» Es sei klar ein bürgerliches Budget.

«Auch die linke Seite hat etwas bekommen», sagt Mitte-Fraktions-Chefin Yvonne Bürgin. «Wir haben mit ihnen auch die Familienorganisation, Kindesschutz, Tox-Info und die Präventionskampagne zur Gewalt gegen Frauen durchgebracht.»

Im Rahmen der Budgetdebatte wurden in dieser Session die Subventionen für Nachtzüge nach Malmö in der Höhe von zehn Millionen Franken gestrichen. Der Betrag wird allerdings nicht eingespart, schreibt SRF.

Der Grund: Das Geld für den Nachtzug nach Malmö wäre aus einem speziellen Topf finanziert worden. Gespiesen wird der von den Fluggesellschaften, die für ihre Abgase bezahlen müssen. Nach dem Entscheid gegen den Nachzug kommt jetzt das ganze Geld der Luftfahrt zugute.

Nun wollen die Städte einspringen. In Zürich, Bern, Basel und Lausanne sind Vorstösse geplant, damit die Städte jene Nachtzug-Subventionen zahlen, die das nationale Parlament nicht sprechen will, wie der Tages-Anzeiger berichtet.