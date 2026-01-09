Heute in der Schweiz

Die Schweiz beging heute einen nationalen Trauertag für die Opfer des Feuerinfernos von Crans-Montana . Zahlreiche hohe Gäste aus betroffenen Ländern kamen dafür ins Wallis.

Um Punkt 14 Uhr läuteten die Glocken der Kirchen in der Schweiz für fünf Minuten. Das ganze Land beging eine Schweigeminute, Zugführerinnen und Zugführer betätigten die Lokpfeifen.

In Martigny, wo der offizielle Gedenkanlass durchgeführt wurde, nahmen neben Angehörigen der Opfer und zahlreichen Rettungskräften auch Bundespräsident Guy Parmelin, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella sowie weitere Gäste teil. Neun der zumeist sehr jungen 40 Todesopfer stammten aus Frankreich, sechs aus Italien. Von den 116 Verletzten befinden sich heute noch 83 in Spitälern im In- und Ausland.

«Wir alle haben eine moralische Verantwortung: Das Mindeste, was wir tun können, ist, uns im Namen der gesamten Gemeinschaft zu entschuldigen», sagte der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard.

Parmelin sagte in seiner Ansprache, die jungen Todesopfer hätten ihr Leben in einer Bar verloren, die den Namen «Das Sternbild» trug. «Sie werden fortan in unserer Erinnerung weiterleuchten», so der Bundespräsident vor den rund 700 Personen der Trauergemeinde in Martigny. «Unser Land verneigt sich vor dem Angedenken derer, die nicht mehr unter uns sind, und steht denen zur Seite, die vor einem langen Weg des Wiederaufstehens sind.»

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement prüft gegenwärtig, ob zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um die Opfer und ihre Angehörigen angemessen zu unterstützen, wie es heute mitteilte.

Ebenfalls heute Freitag wurden Jacques und Jessica Moretti, das Betreiberpaar der Bar «Le Constellation» zum ersten Mal als Verdächtige vernommen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen die beiden eröffnet. Gemäss Informationen von 24 Heures wurde Barbetreiber Jacques Moretti nach seiner Vernehmung in Untersuchungshaft genommen. Gestern war bereits bekanntgeworden, dass die Staatsanwaltschaft von Rom eine Untersuchung wegen Brandstiftung und fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem tödlichen Brand eingeleitet hat.