Welche Klischees über die Schweiz hören Sie als Auslandschweizer:in am häufigsten?

Sie sprechen vier Sprachen fliessend und haben sicherlich viel Geld auf Ihrem Bankkonto. Sie sind immer pünktlich und lieben Genauigkeit. Sie sind in einem Holzchalet mit Blick auf die Alpen aufgewachsen.

Sie können jodeln und Alphorn spielen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Käse und Schokolade und wenn es zu einem Streit kommt, ziehen Sie es vor, neutral zu bleiben.

Im Ausland gibt es zahlreiche Vorurteile über die Schweiz, von denen einige vielleicht zutreffen, andere hingegen eindeutig falsch sind.

Mit welchen Klischees werden Sie aus Auslandschweizer:in im Land, in dem Sie wohnen, am häufigsten konfrontiert und wie widerlegen oder erklären Sie diese? In welchen erkennen Sie sich wieder und welche stören Sie?

Teilen Sie uns hier Ihre Erfahrungen mit!

Ihre Beiträge könnten für einen zukünftigen Artikel und für unsere kurze Videoserie «Antworten aus der Community» verwendet werden.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Die Schweizer denken in Grenzen und Verboten, nicht in Wachstum und Möglichkeiten. Nehmen wir an, es gibt eine zu enge Straße. Ein Schweizer würde ein Schild aufstellen, um den Verkehr auf der Straße zu begrenzen. Fast jeder andere auf der Welt würde eine breitere Straße bauen. Wenn ich mir die echten Schweizer Straßen ansehe, kann ich nur sagen: touché!____Dass das einzige, was in der Schweiz erfunden wurde, die Kuckucksuhr ist. Das ist faktisch falsch, die Kuckucksuhr wurde in Deutschland erfunden.

SMohammadi
SMohammadi
Da ich in den USA/Kanada lebe, bekomme ich das hier oft zu hören: ____"In der Schweiz gibt es viel Schnee und die Winter sind sehr kalt." Normalerweise erkläre ich, dass es in den Bergen viel Schnee gibt, aber die meisten Menschen leben im Flachland. Was die Kälte angeht, sage ich einfach, dass es darauf ankommt, womit man es vergleicht - viele Orte in Nordamerika haben kältere Winter.____"Alle sind reich." Ja und nein. Angesichts der starken Währung stimmt das im Vergleich zu anderen Ländern, aber wir haben Menschen mit unterschiedlichen Einkommensniveaus, wie in jedem anderen Land auch; es ist nicht der Reichtum im Sinne von Gatsby, den sich die Leute oft vorstellen. Es scheint den Leuten schwer zu fallen, den Gedanken an ein reiches Land zu verdichten, in dem es immer noch Menschen gibt, die finanziell zu kämpfen haben. ____"Sie sind so direkt, weil Sie Schweizer sind." Nicht ganz falsch, aber ich erkläre auch, dass meine Schweizer Freunde mich auch als sehr direkt empfinden.____"Alle in der Schweiz sind höflich/freundlich." Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich denke, man nimmt einfach eine nuancierte kulturelle Eigenschaft, die tatsächlich von einigen Teilen der Bevölkerung geteilt wird, übertreibt dann ihr Ausmaß und denkt, sie treffe auf alle zu. ____Von US-Amerikanern: "Die Schweiz ist voll von Kommunisten/Sozialisten." Haha, das ist eine sehr spezielle Sichtweise.____Viele der Stereotypen, die ich höre, haben einen gewissen Wahrheitsgehalt, deshalb nehme ich sie meistens nicht übel. Viele Stereotypen sind auch recht schmeichelhaft, da haben wir also Glück.

Nordstern
Nordstern
Vier Sprachen...plus Englisch?? No!

