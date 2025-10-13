Welche Klischees über die Schweiz hören Sie als Auslandschweizer:in am häufigsten?

Sie sprechen vier Sprachen fliessend und haben sicherlich viel Geld auf Ihrem Bankkonto. Sie sind immer pünktlich und lieben Genauigkeit. Sie sind in einem Holzchalet mit Blick auf die Alpen aufgewachsen.

Sie können jodeln und Alphorn spielen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Käse und Schokolade und wenn es zu einem Streit kommt, ziehen Sie es vor, neutral zu bleiben.

Im Ausland gibt es zahlreiche Vorurteile über die Schweiz, von denen einige vielleicht zutreffen, andere hingegen eindeutig falsch sind.

Mit welchen Klischees werden Sie aus Auslandschweizer:in im Land, in dem Sie wohnen, am häufigsten konfrontiert und wie widerlegen oder erklären Sie diese? In welchen erkennen Sie sich wieder und welche stören Sie?

Teilen Sie uns hier Ihre Erfahrungen mit!

Ihre Beiträge könnten für einen zukünftigen Artikel und für unsere kurze Videoserie «Antworten aus der Community» verwendet werden.