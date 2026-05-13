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Swiss plant Wiederaufnahme der Füge nach Tel Aviv

Keystone-SDA

Die Fluggesellschaft Swiss plant, ab dem 1. Juli Flüge von und nach Tel Aviv wieder aufzunehmen. Bis dahin wird die Airline nach eigener Aussage alle erforderlichen operativen Vorbereitungen treffen, um ihren Fluggästen diese Verbindung wieder anbieten zu können.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Dazu gehöre insbesondere die Einsatzplanung von Crews in Cockpit und Kabine sowie die Verfügbarkeit entsprechender Flugzeuge, teilte die Lufthansa-Tochter am Mittwoch mit. Einzelne Airlines der Lufthansa Group hätten entschieden, ihre Flüge nach Tel Aviv bereits ab Juni wieder aufzunehmen.

Aus operationellen Gründen verlängere die Swiss indes die Aussetzung ihrer Flüge von und nach Dubai bis einschliesslich 13. September 2026. Flüge nach Beirut bleiben bis zum 24. Oktober 2026 ausgesetzt, wie es weiter hiess.

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