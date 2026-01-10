Swiss streicht wegen Wetter weitere Flüge

Keystone-SDA

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat wetterbedingt weitere Flüge streichen müssen. Alleine am Samstag kamen zwölf einzelne Flüge dazu, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

(Keystone-SDA) Bei den am Samstag neu dazu gekommenen Flugverbindungen handle es sich um Hin- und Rückflüge von Zürich nach Nizza (F), Frankfurt (D), Düsseldorf (D), London (UK), Mailand (I) und Luxemburg, hiess es weiter. Über alle am Flughafen in Kloten ZH ankommenden Flugzeuge hinweg rechnet die Airline am Samstag zudem mit einer durchschnittlichen Ankunftsverspätung von 1,5 Stunden.

Gerade die bei der aktuellen Wetterlage notwendige Enteisung der Flugzeuge trage zu den Verspätungen bei, teilte ein Swiss-Sprecher am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA weiter mit. Es sei denn auch möglich, dass im Verlauf des Tages weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Insgesamt mussten seit Beginn des neuen Jahres Stand Samstagmorgen 93 Swiss-Flüge wetterbedingt gestrichen werden. Seit Anfang Jahr waren laut der Lufthansa-Tochter rund 10’000 Passagiere betroffen.

Zusätzliche Kräfte im Einsatz

Wenn ein Flug nicht durchgeführt werden könne, würden Passagiere durch die Einsatzzentrale möglichst schnell umgebucht. Auf Wunsch erstatte die Swiss Flugtickets zudem über den Kundendienst und die Swiss-App zurück.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass sie auch in den kommenden Tagen mit weiteren Annullierungen aufgrund des aktuellen Wetters in Europa rechne. Wettersituationen seien stets dynamisch, weshalb kurzfristige Streichungen manchmal unumgänglich seien.

«Wir stehen in engem Austausch mit Meteoschweiz und schauen uns jeden einzelnen Tag und jede Destination genau an», schrieb die Airline dazu. Aufgrund des deutlich erhöhten Arbeitsaufwands seien auch zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz.