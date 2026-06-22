Swisscom erweitert Schutz vor Spam-Anrufen

Keystone-SDA

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Die Swisscom hat den Schutz vor Spam-Anrufen erweitert. Über die neue Anzeige "Vorsicht: Spam-Verdacht" sollen Kunden potenzielle Werbe- und Betrugsanrufe schneller erkennen können, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

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(Keystone-SDA) Bereits 2016 hatte Swisscom seinen «Callfilter» eingeführt, der unerwünschte Werbeanrufe blockiert. Nach eigenen Angaben werden im Monat mit diesem rund acht Millionen Spam-Anrufe blockiert.

Der Funktionsumfang werde nun ausgebaut. Die Nutzer werden mit dem Warnhinweis «Vorsicht: Spam-Verdacht» auf dem Display über mögliche unerwünschte Anrufe informiert. Sie könnten dann selber entscheiden, ob sie den Anruf entgegennehmen wollen.

Die Einstufung der Anrufe erfolge automatisch anhand verschiedener Kriterien. Diese sind etwa Auffälligkeiten der Rufnummer, Anrufzeitpunkt oder gemeldete Kundenbeschwerden, heisst es weiter.

Die neue Funktion wird für alle Swisscom-Kunden und auch die Kunden der Zweit- und Drittmarken automatisch verfügbar sein. Kunden können die Funktion auf Wunsch über das Portal «My Swisscom» deaktivieren oder wieder reaktivieren.