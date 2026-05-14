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Täter flüchten nach Bankomatsprengung in Allschwil BL

Keystone-SDA

In Allschwil BL ist in der Nacht auf Donnerstag ein Bankomat gesprengt worden. Danach seien die Täter geflüchtet. Ein Polizeieinsatz läuft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Zur Sprengung kam es bei einer Bankfiliale an der Baslerstrasse, wie die Kantonspolizei Basel Landschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag eine Meldung des Newsportals 20minuten.ch bestätigte. Da der Polizeieinsatz noch laufe, gebe die Polizei zurzeit keine weiteren Details bekannt.

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