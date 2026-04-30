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Täter flüchtet nach missglücktem Banküberfall in Tägerwilen TG

Keystone-SDA

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Mittwochvormittag versucht, eine Bank in Tägerwilen zu überfallen. Er scheiterte beim Versuch, das Gebäude zu betreten. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Kurz nach halb elf Uhr wurde gemeldet, dass eine Person versucht habe, an der Hauptstrasse in die Bank zu gelangen, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ergriff der mit einer Pistole bewaffnete Mann die Flucht, nachdem er wegen des funktionierenden Sicherheitskonzepts der Bank das Gebäude nicht betreten konnte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ergebnislos. Beteiligt daran waren auch Einsatzkräfte des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte Spuren.

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