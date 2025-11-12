Tödlicher Busunfall in Weil am Rhein (D): Polizei beziffert Schaden

Keystone-SDA

Nach dem tödlichen Busunfall in Weil am Rhein (D) am Samstag hat die Polizei erstmals den Sachschaden beziffert. Dieser beläuft sich gemäss ersten Schätzungen auf rund 115'000 Euro, wie das Polizeipräsidium Freiburg und die Staatsanwaltschaft Lörrach am Mittwoch mitteilten.

(Keystone-SDA) Derzeit sind die Behörden mit Ermittlungen zum Unfallhergang beschäftigt, wie sie schreiben. Ein Gutachter werde den verunfallten Bus auf Mängel prüfen, das Ergebnis werde allerdings erst in einigen Wochen erwartet.

Aufgrund von Videoaufnahmen ist bekannt, dass mehrere, bisher unbekannte Personen vor dem Bus davongerannt sind, wie es weiter heisst. Die Behörden erachten sie als wichtige Zeugen und bitten sie, sich bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein zu melden.

Der Bus war am vergangenen Samstag aus noch unbekannten Gründen auf der Hauptstrasse kurz vor der Friedensbrücke mit mehreren Autos kollidiert und hatte Personen auf dem Trottoir erfasst. Dabei wurde eine 34-jährige, in der Schweiz wohnhafte Frau getötet und ein Kind schwer verletzt. Auch weitere Personen waren dabei verletzt worden, als sie versuchten, sich in Sicherheit zu bringen.