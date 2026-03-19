Töfffahrer prallt in Auw AG frontal gegen ein Auto und stirbt

Keystone-SDA

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend in Auw tödlich verunfallt. Er geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.30 Uhr auf der Alikonerstrasse. Eine 44-jährige Autofahrerin war zusammen mit drei Kindern im Wagen in Richtung Alikon unterwegs, als der Töfffahrer auf ihre Fahrbahn geriet.

Für den verunfallten Motorradlenker kam trotz Reanimationsmassnahmen jede Hilfe zu spät. Der 57-Jährige erlag nach an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Automobilistin sowie die drei mitfahrenden Kinder blieben unverletzt, wie es im Communiqué heisst.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Strasse blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung eröffnet.