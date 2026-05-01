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Töfffahrer schwer verletzt bei Frontalkollision mit Auto im Tösstal

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto ist der Motorradfahrer am Freitagabend in Steg im Tösstal schwer verletzt worden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. In beide Richtungen gesperrt werden musste die Hulftegg.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, fuhr gegen 17.45 Uhr ein 19-jähriger Töfffahrer von der Hulftegg Richtung Steg auf dem Gemeindegebiet von Fischenthal, als er in einer Rechtskurve mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammenstiess. Der schwer verletzte Töfffahrer musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

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