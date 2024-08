Tansanische Oppositionspolitiker und Hunderte Anhänger festgenommen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Im ostafrikanischen Tansania hat die Polizei nach Oppositionsangaben führende Vertreter der Partei für Demokratie und Fortschritt (Chadema) und Hunderte ihrer Anhänger festgenommen.

So wurde der Vizevorsitzende und frühere Präsidentschaftskandidat Tundu Lissu am Sonntag festgenommen, der Parteiführer Freeman Mbowe dann am Montag am Flughafen von Mbeya, wie der stellvertretende Generalsekretär der Oppositionspartei, Benson Kigaila, berichtete.

In der Stadt im Südwesten Tansanias sollte am Montag eine Jugendveranstaltung der Partei mit Hunderten Besuchern beginnen. Die Polizei hatte die Veranstaltung verboten, da sie Chaos und eine Störung des öffentlichen Friedens befürchtete. Kigaila forderte vor Journalisten die unverzügliche Freilassung der Parteiführung und ihrer Anhänger.

Lissu war erst im vergangenen Jahr aus mehrjährigem Exil nach Tansania zurückgekehrt. Kurz zuvor hatte die tansanische Präsidentin Suluhu Hassan ein Ende des Verbots politischer Demonstrationen angekündigt.