Tarifverbund Passepartout kündigt höhere Ticketpreise an

Keystone-SDA

Die Preise im öffentlichen Verkehr werden per Fahrplanwechsel im Dezember 2026 auch in Luzern, Ob- und Nidwalden erhöht. Während schweizweit ein Plus von durchschnittlich 3,9 Prozent angekündigt ist, prüft der Tarifverbund Passepartout die neuen Tarife noch.

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(Keystone-SDA) Die neuen Ticketpreise seien derzeit noch in Abklärung und sollten «voraussichtlich Ende August 2026» kommuniziert werden, teilte der Tarifverbund am Dienstag mit.

Mit den höheren Tarifen trage der Tarifverbund Passepartout dazu bei, Angebot, Qualität und Investitionen im öffentlichen Verkehr langfristig zu sichern, hiess es weiter.

Begründet werden die Preiserhöhungen unter anderem mit steigenden Kosten und den Investitionen. Ins Gewicht fallen insbesondere höhere Ausgaben für Energie, Material und Personal sowie die allgemeine Teuerung. Gleichzeitig investierten die Transportunternehmen verstärkt in den Ausbau des Angebots, in Infrastruktur und in neue Fahrzeuge, wie es weiter hiess.

In den vergangenen Jahren wurden laut Mitteilung «zahlreiche Effizienzsteigerungen» umgesetzt. Die aktuellen Mehrkosten könnten jedoch nicht mehr «vollständig intern kompensiert» werden.

Der Tarifverbund Passepartout ist laut eigenen Angaben ein Zusammenschluss vom Verkehrsverbund Luzern, den Kantonen Ob- und Nidwalden sowie zwölf Transportunternehmen.