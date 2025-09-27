The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Tatverdächtiger nach Einbruch am Bahnhof Olten festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in einen Kiosk am Bahnhof Olten hat die Kantonspolizei Solothurn einen Tatverdächtigen festgenommen. Passanten hielten den mutmasslichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Patrouille fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Einbruchdiebstahl ereignete sich gegen 03.30 Uhr in der Nacht auf Samstag, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Schweizer, wurde demnach vorläufig festgenommen.

Er habe bei der Festnahme Deliktsgut auf sich getragen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft