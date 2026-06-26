The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Tausende begehen Aschura-Fest im Libanon

Keystone-SDA

Inmitten anhaltender Spannungen mit Israel sind im Libanon Tausende Menschen zu Trauerfeiern des traditionellen schiitischen Aschura-Fests zusammengekommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) Alleine in den Vororten der Hauptstadt Beirut versammelten sich am Morgen Tausende Menschen, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beobachtete. Anwohner sagten, es handele es sich um die grösste Aschura-Prozession der vergangenen Jahre.

Zahlreiche Menschen hielten Plakate und Bilder von im Krieg mit Israel getöteten Hisbollah-Mitgliedern in der Hand. Teilnehmer skandierten Parolen wie «Tod Amerika, Tod Israel». Gleichzeitig waren während der Prozession israelische Drohnen über den Vororten und der Hauptstadt zu hören.

Traditionelles Trauerfest im schiitischen Islam

Aschura gilt als Trauerfest im schiitischen Islam. Gläubige erinnern dabei an den Märtyrertod des von ihnen verehrten Imams Hussein, ein Enkel des Propheten Mohammed. Während Aschura nehmen Pilger an Trauerprozessionen teil. Für einen Grossteil der Schiiten hat das Fest aber auch rein gesellschaftlichen Charakter und ist Anlass für Treffen mit Familie und Freunden.

Einige Schiiten geisseln sich zu Aschura auch selbst, um an die Leiden Husseins zu erinnern. Auch in der Stadt Nabatija kamen Hunderte Menschen für die Trauerfeier zusammen. Einige von ihnen fügten sich laut Augenzeugen selbst Schnittwunden zu. Ähnliche Prozessionen fanden auch in der Hafenstadt Tyrus statt. Nabatija wurde im Krieg mit Israel weitläufig zerstört.

Hisbollah sieht sich als Sieger

Die Spannungen zwischen der schiitischen Hisbollah und Israel halten unterdessen trotz einer neuen Waffenruhe weiter an. Zuletzt hatten die gegenseitigen Angriffe aber nachgelassen. Israel ist weiter mit Truppen im Libanon aktiv und bekämpft dort auch weiter die Hisbollah. Die israelische und die libanesische Regierung verhandeln derzeit in der US-Hauptstadt über einen Rahmen zum Abzug der Truppen und einer Entwaffnung der Hisbollah.

Hisbollah-Chef Naim Kassim wandte sich zum Anlass von Aschura an seine Anhänger. Die Hisbollah habe das von ihm als israelisch-amerikanische bezeichnete Projekt besiegt und sei in eine neue Phase übergegangen. Die Hisbollah lehne jede Normalisierung mit Israel ab. Kassim forderte die libanesische Regierung erneut auf, keine Annäherung mit Israel einzugehen.

Die Hisbollah ist nicht an den Gesprächen in Washington beteiligt. Die libanesische Regierung selbst ist keine Konfliktpartei im Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft