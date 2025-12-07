Technischer Defekt führt zu Brand in Wagenschopf in Subingen

Keystone-SDA

In Subingen SO hat in der Nacht auf Sonntag der Wagenschopf eines Landwirtschaftsbetriebes gebrannt. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache steht eine technische Ursache im Vordergrund.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung des Brandes am Unterfeldweg sei kurz nach 2.30 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit.

Dank des raschen Löscheinsatzes der Feuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Es sei beträchtlicher Sachschaden an Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen und Material sowie an der Scheune entstanden.

Die Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn hätten ergeben, dass der Brand auf einen technischen Defekt an einem Fahrzeug zurückzuführen sei.

Im Einsatz standen unter anderem mehrere Polizeipatrouillen, Feuerwehren sowie der Rettungsdienst.