Temperatur sinkt teilweise nicht unter 28 Grad in der Nacht

Keystone-SDA

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Keine Abkühlung: Die Schweiz hat auch in der Nacht auf Samstag weit verbreitet Tropennächte erlebt. Am heissesten war die Nacht in St. Chrischona BS. Dort sanken die Temperaturen nicht unter 28,3 Grad.

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(Keystone-SDA) Auch bei den Messstation in Uetliberg ZH und Lugano TI blieben die Temperaturen die ganze Nacht bei über 25 Grad, wie die Messwerte des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) zeigen. So verzeichnete Uetliberg einen Tiefstwerte von 25,6 Grad und Lugano einen Tiefstwert von 25,3 Grad.

Insgesamt registrierte das Meteoschweiz an 76 seiner 152 Messstationen eine Tropennacht

Gemäss den Prognosen vom Meteoschweiz erreicht die Hitzewelle heute ihren Höhepunkt. Weitere Rekorde können fallen.

Bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es nach laut Meteoschweiz kaum Tropennächte in der Schweiz, sie traten nur ab und zu im Tessin auf. Da die Temperatur durch den Klimawandel steigt, gibt es heute in den tieferen Lagen der gesamten Schweiz fast jedes Jahr einzelne Tropennächte.