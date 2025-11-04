Tennislegende Becker wäre beinahe Jannik Sinners Coach geworden

Der ehemalige deutsche Tennisstar Boris Becker wäre nach eigenen Aussagen offenbar beinahe mal zum Trainer des heutigen Überfliegers Jannik Sinner geworden. Dies enthüllte Becker dem “Blick” zufolge in einem Interview mit dem “Corriere della Sera”.

(Keystone-SDA) Darauf angesprochen, reagierte er zunächst überrascht: “Ich dachte, das sei ein Geheimnis. Ich habe nie darüber gesprochen – aber es stimmt.” Der frühere Djokovic-Coach Becker war damals wegen des Vorwurfs von Insolvenzstraftaten angeklagt. Das habe letztlich auch die Zusammenarbeit mit Sinner verhindert. “Ich sagte Jannik: Ich weiss nicht, wie das ausgeht. Ich kann keine Verpflichtung eingehen”, so Becker. Kurz darauf, im April 2022, wurde der sechsfache Major-Champion tatsächlich zu 30 Monaten Haftstrafe verurteilt. Becker betonte aber, er habe das Südtiroler Talent nicht im Stich lassen wollen, also nannte er ihm ein paar Namen von Trainern: “Einer davon war Darren Cahill, für mich der Beste.”

Becker bezeichnet Sinner als Wunder

Unter dem Australier gewann Sinner seither vier Grand-Slam- Titel und erklomm die Spitze der Weltrangliste. Für Becker war das voraussehbar: “Ich war überzeugt davon, dass er der Beste werden kann. Damals musste er einfach noch seinen Service und die Beinarbeit verbessern. Im Kopf war er bereits ein Wunder.”

Heute, so Becker, ist ein Trainerjob für ihn unwahrscheinlich: “Ich befinde mich in einer anderen Phase des Lebens, die Familie wird grösser, und ich habe ein neues Business aufgebaut. Ich möchte nicht so viel unterwegs sein, und vielleicht wird mir die Rolle des Coach- seins allmählich zu einengend.”

Mittlerweile hat Becker zum dritten Mal geheiratet. Seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro erwartet ein Kind. Dazu ist er als TV-Experte und Podcaster tätig – und im September gab er ein Buch über seine Zeit in den britischen Gefängnissen heraus.