Theater Basel steigert seine Besucherzahlen

Keystone-SDA

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Das Theater verzeichnet für die Spielzeit 2025/26 rund 174'000 Besucherinnen und Besucher. Das sind 15'000 mehr als in der Vorsaison. Dazu trug auch das Ballett unter der neuen Direktion mit 31'000 Besucherinnen und Besucher bei, wie das Theater am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Mit Marco Goecke, Nadja Kadel und Ludovico Pace steht diese Sparte seit dem letzten Jahr unter einer neuen Leitung. Goecke prägte seine erste Spielzeit in Basel mit eigenen Choreographien wie etwa in «Der Nussknacker», wie es im Communiqué heisst.

Mit über 63’000 Gästen in der Spielzeit hatte auch das Foyer Public, der öffentlich zugängliche Bereich des Theatergebäudes, grossen Zulauf. Als besonderen Erfolg verbucht die Theaterleitung die Einladung des Schauspiels «Die Glasmenagerie» ans Berliner Theatertreffen 2026.

Die neue Spielzeit beginnt am kommenden 22. August. Sie umfasst insgesamt 30 Premieren, darunter 12 Uraufführungen.