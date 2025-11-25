Theater Basel verzeichnet trotz mehr Publikum einen Verlust

Keystone-SDA

Das Theater Basel verzeichnet für die Spielzeit 2024/25 einen Publikumszuwachs. Bei der Grossen Bühne waren die Eintritte jedoch rückläufig, was sich auf die Einnahmen bei der Gastronomie auswirkte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die zahlenden Besucherinnen und Besucher stiegen um 5474 auf 159’403 (+3,6 Prozent), wie der am Dienstag veröffentlichte Geschäftsbericht aufzeigt. Bei den Gratisformaten stieg die Anzahl Eintritte um 4503 auf insgesamt 60’498 (+8 Prozent).

Zwar steigerte das Theater das betriebliche Ergebnis auf 510’000 Franken. Dennoch verbuchte es einen Jahresverlust von 181’000 Franken, da die Einnahmen aus der Gastronomie schrumpften. Als einen Grund für den tieferen Besuch der Grossen Bühne nennt das Theater den aufwendigen Opernzyklus «Ring des Nibelungen», der diesen Spielort über lange Zeit beanspruchte.

Beim Ballett sanken die Ticketeinnahmen. Die Auslastung lag hier im Durchschnitt bei 47,5 Prozent. Beim Schauspiel betrug die Auslastung 63,4 Prozent, bei der Oper 67,9 Prozent.