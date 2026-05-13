Theaterfestival Basel mit neuer künstlerischer Leitung ab 2028

Keystone-SDA

Für die Ausgabe 2028 des Theaterfestivals Basel übernimmt Anna Mülter die künstlerische Leitung des Festivals. Die Position werde damit erstmals seit Bestehen des Festivals extern besetzt, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwochabend.

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(Keystone-SDA) Das Theaterfestival gehe damit den eingeschlagenen Weg zu mehr Unabhängigkeit des Festivals weiter. Es setze zugleich die etablierte und enge Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnerhäusern (Kaserne Basel, ROXY Birsfelden, Theater Basel, junges theater basel, Vorstadttheater Basel, Neues Theater Dornach) fort.

Mit Anna Mülter habe eine international erfahrene Kuratorin und Dramaturgin für die Position der Künstlerische Leitung 2028 gewonnen werden können. Sie wurde aus 55 internationalen Bewerbungen von einer Findungskommission ausgewählt. Laut Medienmitteilung bringt sie umfassende Expertise in den Bereichen Theater und Tanz sowie ein weitreichendes internationales Netzwerk mit.

Mülter leitet von 2021 bis 2026 das internationale Festival Theaterformen in Hannover und Braunschweig. Zuvor war sie unter anderem von 2014 bis 2020 als Tanzkuratorin an den Sophiensaelen tätig und verantwortete dort unter anderem die Tanztage Berlin. Von 2016 bis 2019 war sie zudem Teil des Dramaturgieteams am tanzhaus nrw Düsseldorf.