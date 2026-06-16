Thun erhält neues Psychiatriezentrum für junge Erwachsene

Keystone-SDA

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Die Privatklinik Meiringen hat am Dienstag den Ausbau ihres ambulanten Angebots im Berner Oberland angekündigt. Das Psychiatriezentrum für junge Erwachsene in Thun soll ab August eine Versorgungslücke für Jugendliche beim Übergang ins Erwachsenenleben schliessen.

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(Keystone-SDA) Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Laut Klinik-CEO Matthias Güdel ist die Nachfrage nach ambulanten Behandlungen für Kinder und Jugendliche stark gestiegen.

Ein interdisziplinäres Team behandelt künftig unter anderem Depressionen und Suchterkrankungen. Die Zuweisung erfolgt über medizinisches Fachpersonal.