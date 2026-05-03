Thun feiert ersten Meistertitel seiner Fussballer

Keystone-SDA

Party im Berner Oberland: 128 Jahre nach der Vereinsgründung ist der FC Thun am Sonntag erstmals Schweizer Meister geworden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Titel stand am Sonntagnachmittag um Punkt 15.53 Uhr fest. Der FC Thun hatte zwar spielfrei, weil aber St. Gallen gegen Sion verlor, war Thun der Titel nicht mehr zu nehmen.

Mehrere Tausend Thuner Fans verfolgten diese Partie in «ihrer» Stockhorn-Arena auf Grossleinwand. Nach dem Abpfiff in St. Gallen begannen sie, ihr Team zu feiern.

Im späteren Verlauf des Tages war ein Umzug vom Stadion auf den Rathausplatz geplant, wo auch die Mannschaft erwartet wurde. Dort stand der Verlängerung der Party nichts im Weg: Die Stadtregierung hatte bereits im Vorfeld eine Freinacht bewilligt.

Die offizielle Meisterfeier wird am 15. Mai auf dem Stadthofplatz stattfinden. Hierfür hat die Stadt ebenfalls eine Freinacht bewilligt.