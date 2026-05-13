Thuner Bevölkerung feiert ihren Fussball-Schweizermeister

Keystone-SDA

Die Stadt Thun bereitet ihrem Schweizer Meister gewordenen Fussballclub am Freitag einen grossen Empfang. Um 16 Uhr startet der Meisterumzug beim Stadion Richtung Innenstadt. Die erste Mannschaft und die Betreuer werden in zwei Lastwagen gefahren.

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(Keystone-SDA) Tausende Fans werden zum Umzug und zur anschliessenden Feier auf dem Stadthofplatz im Bälliz erwartet. Ab 18 Uhr geht die offizielle Feier los mit Festreden, unter anderem von Vereinspräsident Andres Gerber und Stadtpräsident Raphael Lanz.

Auf die Reden folgen die Spielerpräsentation und eine Band. Ab etwa 22 Uhr sorgen DJ Jack Dylan und Mauro Lustrinelli für Stimmung. Für die Gastronomiebetriebe gilt Freinacht. Das Festgelände in der Innenstadt schliesst um Mitternacht.

Dass der FC Thun Schweizer Meister wird, steht seit dem 3. Mai fest. Seit dann liegt der Berner Oberländer Verein uneinholbar an der Tabellenspitze.

Bereits am Abend des 3. Mai gab es in der Innenstadt eine spontane Feier mit tausenden Leuten. An ein Durchkommen war auf dem Rathausplatz bald einmal nicht mehr zu denken. Die ganze Nacht über hallten «Hopp FC Thun»-Gesänge durch die Stadt.

In der Stadt verkehrt ein Meisterbus der Busbetriebe STI in den Vereinsfarben. Die BLS Schifffahrt gewährt Gästen in einem FC-Thun-Fanshirt am Freitag freie Fahrt auf dem Thunersee.

Den Meisterpokal können die Thuner «Schütteler» bereits am Donnerstagabend im Anschluss ans Heimspiel gegen den BSC YB in die Höhe stemmen und schon einmal üben für Freitag.