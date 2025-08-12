The Swiss voice in the world since 1935
Thurgauer Ethnologin erhält Walter Enggist Forschungspreis

Keystone-SDA

Rita Kesselring erhält den diesjährigen Walter Enggist Forschungspreis. Das Netzwerk Thurgau Wissenschaft zeichnet die Ethnologin für ihre Arbeit über das Leben in einer Kupferminen-Stadt in Sambia und deren Verbindung zum Schweizer Rohstoffhandelsplatz aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die assoziierte Professorin an der Universität St. Gallen leiste einen wichtigen Beitrag zur Diskussion, wie sich die Schweiz in der global vernetzten Welt positionieren will, schrieb der Kanton Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung. In einer aufwendigen Feldforschung mache sie die Rolle des Landes im Bereich des Rohstoffhandels deutlich.

Der Preis sei für sie die Anerkennung, «dass wir uns mit Fragen von globaler Ungleichheit und der Rolle der Schweiz vermehrt beschäftigen müssen», liess sich Kesselring in der Mitteilung zitieren. Das Preisgeld in der Höhe von 15’000 Franken werde sie für verschiedene Forschungsaufenthalte einsetzen.

Der Forschungspreis Walter Enggist wird seit 2019 vom «Kompetenzbündel Thurgau Wissenschaft» vergeben. Die Mittel stammen aus der Erbschaft des 2016 verstorbenen Frauenfelders Walter Enggist. Er hatte dem Kanton rund sechs Millionen Franken hinterlassen, die für die Förderung von Online-Bildung und Forschung eingesetzt werden. Der Preis wird am 17. September verliehen.

