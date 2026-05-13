Tote Fische und Krebse in einem Weiher in Waldkirch SG entdeckt

Keystone-SDA

In einem Weiher in Waldkirch sind am Samstag mehrere tote Fische und Krebse entdeckt worden. Die Ursache für das Tiersterben ist gemäss der Polizei noch nicht geklärt. Im Weiher, in einem Zufluss sowie auf den Fischen und Krebsen stellten die Behörden eine braune, schleimige Flüssigkeit fest.

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(Keystone-SDA) Am Samstag gegen 17.20 Uhr erhielt die St. Galler Kantonspolizei eine Meldung über mehrere tote Tiere in einem Weiher, wie diese am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Das Amt für Umwelt entnahm Wasserproben. Die örtliche Feuerwehr pumpte während mehr als zwei Stunden Frischwasser in den Weiher.