Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen

Im Süden der Ukraine sind vier Zivilisten nach Behördenangaben durch russische Angriffe getötet worden.

(Keystone-SDA) Bei einem Drohnenangriff bei der Gemeinde Beryslaw im Gebiet Cherson sei ein Mann ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Prokudin bei Telegram. Ein weiterer sei verletzt worden.

Drei Menschen wurden demnach bei einem Angriff auf einen zentralen Teil der Stadt Cherson getötet, einer von ihnen sei im Spital seinen Verletzungen erlegen. Demnach wurden dort noch zwei weitere Personen verletzt.

Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.

