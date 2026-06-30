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Tote nach russischen Gleitbombenangriffen auf Saporischschja

Keystone-SDA

In der südostukrainischen Grossstadt Saporischschja sind mindestens zwei Menschen bei russischen Gleitbombenangriffen getötet worden. 15 weitere Zivilisten seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Insgesamt seien sieben derartige Bomben auf die Industriestadt abgeworfen worden. Den Angaben nach wurde dabei auch das Gebäude eines Kindergartens stark beschädigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die russisch-ukrainische Frontlinie verläuft rund 20 Kilometer südlich der Stadt. Gleitbomben werden von russischen Kampfflugzeugen aus grosser Höhe und sicherer Entfernung zur ukrainischen Flugabwehr abgeworfen und gleiten dann mit Hilfe von Satellitennavigation ins Ziel.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.

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