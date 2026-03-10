Tote und Verletzte nach Brand von Postauto in Kerzers FR

Keystone-SDA

Beim Brand eines Postautos am späten Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR sind mehrere Passagiere ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage Informationen verschiedener Medien.

(Keystone-SDA) Es sei noch zu früh, um sich zu den Ursachen des Brandes zu äussern, erklärte ein Sprecher gegenüber Keystone-SDA. Eine Untersuchung sei im Gange. Weitere Informationen würden bekannt gegeben, sobald die Polizei mehr wisse.

Unter den Verletzten wurde eine Person mit einem Helikopter ins Spital gebracht. Der Ort des Geschehens wurde abgesperrt. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit, sich nicht zum Ort des Geschehens zu begeben.