Toter und Schwerverletzter bei Messerangriff in Österreich

Keystone-SDA

Angreifer von Polizei festgenommen In der österreichischen Stadt Linz ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Eine Person wurde zudem schwer verletzt, wie die Polizei der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein Mann sei in der Innenstadt mit einem Messer auf einen anderen Mann losgegangen, bestätigte die Polizei der APA einen «Krone»-Bericht. An einer Strassenecke habe der Angreifer zudem einen weiteren Mann niedergestochen.

Das zweite Opfer sei kurze Zeit später in einem Spital verstorben. Das erste Opfer wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt, befand sich aber ausser Lebensgefahr. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

Wie eine Polizeisprecherin zu APA sagte, sei der Notruf um 17:50 Uhr eingegangen. Die Hintergründe der Tat waren demnach unklar. Die Ermittlungen und Einvernahmen würden laufen, so die Sprecherin.