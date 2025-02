Traditionsreiche Thuner Dosenfabrik wird geschlossen

Keystone-SDA

Der Verpackungshersteller Hoffmann Neopac verkauft sein Dosengeschäft an das französische Familienunternehmen Massilly Group. Die Produktion von Metallverpackungen am Standort Thun wird schrittweise bis Mitte 2025 eingestellt.

(Keystone-SDA) Der neue Eigentümer möchte das Dosengeschäft im niederländischen Dronten konzentrieren. Bereits im Oktober 2024 hatte Hoffmann Neopac drei Produktionslinien von Thun ins holländische Werk verlegt und einen Drittel der Belegschaft abgebaut. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf den Verlust wichtiger Kunden in der Schweiz und auf den starken Franken.

Mit dem Verkauf des Dosengeschäfts will sich Hoffmann Neopac auf das Tubengeschäft konzentrieren, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das private Unternehmen betreibt Produktionsstandorte in der Schweiz, Ungarn, den USA und Indien. Weltweit beschäftigt Hoffmann Neopac rund 1100 Mitarbeitende.