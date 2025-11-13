Tramverlängerung in Allschwil übersteht Abstimmung im Landrat knapp

Keystone-SDA

Eine Motion zur Neubewertung der Verlängerung der Tramlinie 8 in Allschwil BL wurde am Donnerstag vom Landrat nur knapp mit 37 Nein- zu 35 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Das Projekt ist seit längerer Zeit umstritten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ausschlag gab neben den zwei Enthaltungen auch ein Nein von Robert Vogt aus Reihen der FDP, einem Parteikollegen von Motionär Rolf Blatter. Vogt sagte, die Motion ignoriere die Chancen, die das Projekt biete. Die Ratslinke stimmte geschlossen gegen die Motion während die Ratsrechte sie weitestgehend unterstütze. Die Regierung hatte sich zuvor gegen das Anliegen ausgesprochen.

Blatters Motion verlangte, dass das Projekt der Verlängerung der Tramlinie 8 in Allschwil «objektiv neu bewertet» wird. Der Schutz der KMU solle sichergestellt, keine Enteignungen vorgenommen und die Umfahrungsstrasse Allschwil gleichwertig berücksichtigt werden. Den letzten Punkt zog Blatter zurück, um sich die Unterstützung aus den Reihen der Mitte zu sichern.

KMU-Widerstand und Unsicherheit in der Gemeinde

Ins Feld führte Blatter den Widerstand der an der Binningerstrasse in Allschwil betroffenen KMU und sagte, es sei derzeit noch gar nicht klar, ob die Allschwiler Bevölkerung die dortige Arealentwicklung überhaupt wolle. Florian Spiegel (SVP) und Pascal Ryf (Mitte) bekundeten zudem ihr Unverständnis darüber, weshalb das Tram nicht bis ins Dorf verlängert und damit die Lücke zur Linie 6 geschlossen werde.

Demgegenüber argumentierte Andreas Bammatter von der SP, es handle sich bei der geplanten Verlängerung um einen ersten Schritt einer grösseren Arealentwicklung, die man nicht von der Verkehrsentwicklung entkoppeln könne. Ein vorgeschlagenes Referendum in Allschwil bezeichnete zudem als «verzerrend», weil viele der Nutzenden dieser Verkehrswege gar nicht dort wohnten und so keine Mitsprache hätten.