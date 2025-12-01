Tschüss EasyTax: Aargauer Steuerzahler müssen umstellen

Keystone-SDA

Rund 330'000 Aargauer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen sich umgewöhnen: Die seit 25 Jahren vom Kanton kostenlos angebotene Software EasyTax zum Ausfüllen der Steuererklärung wird abgeschafft. Der Kanton bietet die webbasierte Anwendung eTax Aargau an.

(Keystone-SDA) Mit eTax Aargau müsse keine Software mehr heruntergeladen und installiert werden, teilte das kantonale Departement Finanzen und Ressourcen (DFR) am Montag mit. Die Steuererklärung lasse sich neu unabhängig von Ort und Zeit online ausfüllen und einreichen.

Dies wird erstmals für die Steuererklärung der Fall sein, die im kommenden Jahr eingereicht werden muss. Basis sind die Einkommens- und Vermögensdaten des Jahres 2025.

Die Benutzeroberfläche der webbasierten Anwendung orientiere sich an der bisherigen Software EasyTax. Dies erleichtere den Umstieg auf das neue System. Ein leicht verständlicher Erfassungsassistent führe Schritt für Schritt durch den Prozess. Angeboten werde auch ein klassischer Formularmodus, wovon besonders Mandatsvertreter profitierten.

Vorjahresdaten liessen sich einfach aus EasyTax 2024 importieren. Bei Bedarf könne die Steuererklärung mit Drittpersonen wie Familienmitglieder und Treuhändern geteilt werden.

Ohne AGOV-Registrierung geht nichts

Datenschutz und Sicherheit haben gemäss Angaben des DFR höchste Priorität. Nicht abgeschlossene Steuererklärungen blieben ausschliesslich für die Steuerpflichtigen einsehbar. Der Zugriff auf eTax Aargau erfolge über das Smart Service Portal des Kantons Aargau.

Für die Nutzung von eTax Aargau ist jedoch die – nicht ganz einfache – Registrierung bei AGOV, dem Authentifizierungsdienst des Bundes, erforderlich. Der Kanton empfiehlt, AGOV frühzeitig einzurichten, um einen reibungslosen Umstieg auf die neue Lösung sicherzustellen. Um AGOV nutzen zu können, ist ein Handy und eine App notwendig.