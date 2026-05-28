Tui Suisse verkauft Kreuzfahrtspezialisten Cruisetour an E-Hoi

Keystone-SDA

Der Reiseanbieter Tui Suisse verkauft seinen Kreuzfahrtspezialisten Cruisetour an die deutsche E-Hoi-Gruppe. Im Rahmen einer langjährigen Partnerschaft wird E-Hoi künftig der zentrale Anbieter für Hochsee- und Flusskreuzfahrten für Tui Suisse.

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(Keystone-SDA) E-Hoi habe alle Anteile an der Zürcher Cruisetour AG sowie sämtliche 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tui Suisse übernommen, teilte das zur deutschen Tui-Gruppe gehörte Touristikunternehmen am Donnerstag mit. Das Team in Zürich werde nun ein zentraler Bestandteil des Schweizer Kreuzfahrtgeschäfts der E-Hoi, heisst es.

Dank der Partnerschaft mit der Schweizer Ländergesellschaft von E-Hoi könne Tui Suisse ihr Kreuzfahrtangebot deutlich erweitern und ihren Kundinnen und Kunden eine grössere Auswahl bieten, betont der Reiseanbieter in seiner Mitteilung.

Auch die Partner-Reisebüroagenturen von Tui Suisse sollen von der Partnerschaft mit E-Hoi profitieren: Das erweiterte Angebot ermögliche zusätzliche Kreuzfahrtumsätze, die weiterhin im Kommissionsmodell von Tui Suisse berücksichtigt würden.

Das operative Geschäft von Cruisetour bleibe nun in einer Übergangsphase unverändert, der Abschluss der Umsetzung der Partnerschaft sei bis im Frühjahr 2027 geplant. Cruisetour soll als eigenständige Gesellschaft mit eigener Marke erhalten bleiben.

Auch für Kundinnen und Kunden von Tui Suisse ändere sich nichts, heisst es in der Mitteilung. Bestehende Buchungen würden wie gewohnt betreut, und auch für Neubuchungen blieben Angebote, Buchungswege und Konditionen unverändert.