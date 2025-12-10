The Swiss voice in the world since 1935
Tui zahlt erste Dividende seit Corona

Keystone-SDA

Der deutsche Reisekonzern Tui will seinen Aktionären erstmals seit seinem Existenzkampf in der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach einem Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr (30.9.) sollen sie 10 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das im MDax gelistete Unternehmen bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Hannover mitteilte.

Im Geschäftsjahr 2024/25 steigerte Tui den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, wie bereits im November mitgeteilt wurde. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von rund 636 Millionen Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

