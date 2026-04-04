Tunesier in Aarau festgenommen wegen vermutetem Diebstahl

Keystone-SDA

Ein 31-jähriger Tunesier ist in Aarau vorläufig festgenommen worden wegen mutmasslichem Diebstahl. Der dem Bundesasylzentrum Bern Zugewiesene war in der Nacht auf Samstag von einem Hausbesitzer auf seinem Grundstück beobachtet worden, wie er sich an einem Veloanhänger zu schaffen machte.

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(Keystone-SDA) Der Bewohner des Einfamilienhauses an der Dufourstrasse in Aarau habe am Samstagmorgen um halb zwei Uhr festgestellt, wie ein Unbekannter kurz zuvor sein Grundstück betreten hatte und den draussen stehenden Fahrradanhänger durchsuchte, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Der Hausbewohner alarmierte die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie der Stadtpolizei Aarau rückten ins Zelgliquartier aus, wie es weiter hiess. Eine Patrouille der Stadtpolizei sichtete wenige Minuten später einen Verdächtigen, der dem Signalement entsprach und hielt diesen an.

Bei der Kontrolle des Quartiers wurde laut Polizei in der Nachbarliegenschaft ein geöffnetes und durchsuchtes Fahrzeug festgestellt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Und die Kantonspolizei Aargau leitete weitere Ermittlungen ein.