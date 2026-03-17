Udo Lindenberg-Ausstellung zum 80. Geburtstag in Hamburg

Keystone-SDA

Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg ("Hinterm Horizont") gibt es in seiner Wahlheimat Hamburg eine grosse Ausstellung über den Künstler.

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(Keystone-SDA) Mit «Udoversum» entstehe eine Schau, die das aussergewöhnliche Leben und Werk einer der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Kultur feiere, teilte der Veranstalter Semmel Concerts mit. Vom 30. April bis zum 4. Oktober soll in der norddeutschen Metropole im Stilwerk die Welt des Panikrockers in all ihren Facetten erlebbar werden – als Musiker, Maler, Rebell und Ikone.

Die Ausstellung zeige bislang unveröffentlichte Exponate aus Lindenbergs Leben: Bühnenoutfits, Instrumente, handgeschriebene Songtexte, persönliche Notizen, Fotografien und Erinnerungsstücke, die intime Einblicke in das Leben eines aussergewöhnlichen Künstlers geben.

Ein besonderer Fokus liege auf Lindenbergs bildender Kunst. Seine berühmten Likörelle, mit Likör gemalte Werke, träfen auf grossformatige Bilder, Skizzenbücher und bislang ungesehene Arbeiten aus seinem Atelier. Begleitet werde die Ausstellung von einer neu produzierten Hörführung.

Udo Lindenberg, 1946 im westfälischen Gronau geboren, wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Mit «Alles klar auf der Andrea Doria» gelang ihm 1973 der Durchbruch und der Start einer Karriere, die unzählige Hits hervorbrachte. Seit Jahrzehnten lebt der Panikrocker mit dem markanten Hut und der Sonnenbrille in Hamburg im Hotel Atlantic – seiner legendären «Panikzentrale».