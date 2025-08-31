The Swiss voice in the world since 1935
Umfrage: Ukrainer für Waffenruhe nur mit Garantien

Keystone-SDA

Eine grosse Mehrheit der Ukrainer hat sich bei einer Umfrage für eine Waffentruhe lediglich bei klaren Sicherheitsgarantien ausgesprochen. Gleich 75 Prozent von insgesamt 1.600 befragten Ukrainern sahen entsprechende Sicherheitsgarantien Europas und der USA als Vorbedingung für ein Ende der Kampfhandlungen, wie die Befragung der ukrainischen Rating Group ergab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gleich 82 Prozent hielten Verhandlungen für einen realistischen Weg zur Beendigung des Kriegs, von ihnen wollten 62 Prozent die Hilfe anderer Länder bei der Suche nach einem Kompromiss, während sich 20 Prozent für direkte Verhandlungen mit Moskau aussprachen.

59 Prozent der Befragten befürworteten ein Ende der Kämpfe und die Suche nach einem Kompromiss, während 20 Prozent den Krieg bis zur Rückeroberung des Donbass und der Halbinsel Krim fortsetzen wollte. Lediglich 13 Prozent befürworteten eine Rückkehr zu den Trennungslinien vor dem russischen Angriff am 23. Februar – also ohne Krim und Donbass.

Die Rating Group hat insgesamt 1.600 Menschen in der Ukraine im Zeitraum zwischen dem 21. und 23. September dieses Jahres befragt.

