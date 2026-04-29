Umfrage zeigt Mehrheit für 10-Millionen-Schweiz-Initiative der SVP

Keystone-SDA

Die SVP-Volksinitiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" könnte an der Urne eine Mehrheit finden. Das zeigt eine vergangene Woche durchgeführte Umfrage. Ihr zufolge wollen 52 Prozent der Befragten bei der eidgenössischen Abstimmung vom 14. Juni Ja zum Volksbegehren sagen.

1 Minute

(Keystone-SDA) 46 Prozent der Befragten wollten Mitte April die so genannte Nachhaltigkeitsinitiative der SVP ablehnen, zwei Prozent hatten noch keine Entscheidung getroffen. Das teilten das Newsportal 20 Minuten und der Tamedia-Verlag mit, in deren Auftrag das Institut Leewas die Umfrage durchführte.

In seinem am Mittwoch veröffentlichten Bericht schreibt Leewas aber auch von einer «gewissen Volatilität», also Unbeständigkeit: Im März sagten nämlich bei einer früheren Befragung nur 45 Prozent Ja und 47 Prozent Nein. Im November 2025 resultierte eine Zustimmung mit 48 Prozent Ja zu 41 Prozent Nein. Ein klarer Trend sei nicht zu erkennen.

Zur zweiten Abstimmungsvorlage, der Änderung des Zivildienstgesetzes, sagen derzeit 46 Prozent der Stimmenden Ja und 46 Prozent Nein.