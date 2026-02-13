The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Unbekannte sprengen Bankomat in Breitenbach SO und entkommen

Keystone-SDA

Ein Bankomat in Breitenbach SO ist in der Nacht auf Freitag gesprengt worden. Kurz vor 4 Uhr wurden der Polizei laute Detonationen gemeldet, wie sie mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bankomat sowie Teile des umgebenden Gebäudes wurden durch die Sprengung zerstört, wie es heisst. Das genaue Ausmass des Schadens könne noch nicht beziffert werden, verletzt worden sei jedoch niemand.

Gemäss bisherigen Erkenntnisse flüchtete die unbekannte Täterschaft in einem weissen Kleinwagen in Richtung Laufen BL, wie die Solothurner Polizei schreibt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung seien die Unbekannten entkommen.

Nach ersten Ermittlungen der Solothurner Staatsanwaltschaft hat nun die Bundesanwaltschaft diese übernommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft