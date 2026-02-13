Unbekannte sprengen Bankomat in Breitenbach SO und entkommen

Keystone-SDA

Ein Bankomat in Breitenbach SO ist in der Nacht auf Freitag gesprengt worden. Kurz vor 4 Uhr wurden der Polizei laute Detonationen gemeldet, wie sie mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Bankomat sowie Teile des umgebenden Gebäudes wurden durch die Sprengung zerstört, wie es heisst. Das genaue Ausmass des Schadens könne noch nicht beziffert werden, verletzt worden sei jedoch niemand.

Gemäss bisherigen Erkenntnisse flüchtete die unbekannte Täterschaft in einem weissen Kleinwagen in Richtung Laufen BL, wie die Solothurner Polizei schreibt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung seien die Unbekannten entkommen.

Nach ersten Ermittlungen der Solothurner Staatsanwaltschaft hat nun die Bundesanwaltschaft diese übernommen. Die Polizei sucht Zeugen.